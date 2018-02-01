СМИ: BHP может продать американский сланцевый бизнес по частям

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. BHP Billiton Ltd., стремящаяся ускорить процесс продажи американского сланцевого бизнеса, готова предложить операции в виде семи пакетов, три из которых будут включать активы в Пермском бассейне. Об этом сообщает Dow Jones со ссылкой на агентство Bloomberg.

Неназванные источники Bloomberg рассказали, крупнейшая горнорудная компания мира по-прежнему отдает предпочтение продаже портфеля одному покупателю. Бизнес оценивается не менее чем в 10 млрд долларов.

Один из источников сказал Bloomberg, что BHP рассмотрит вариант сделки, при которой возможен обмен сланцевого бизнеса на права на работу в Мексиканском заливе, где у нее уже есть прибрежные операции.