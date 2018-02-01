Президентом запущена работа нового энергоблока №4 Ростовской АЭС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 фев - ПРАЙМ. Новый энергоблок №4 Ростовской АЭС начал выдачу электроэнергии в энергосистему России, старт работе энергоблока дал президент РФ Владимир Путин.

Глава государства, находящийся в Ростове-на-Дону с рабочей поездкой, принял участие в видеоконференции по случаю пуска энергоблока.

"Я вас всех сердечно поздравляю с завершением масштабной работы - вводом в эксплуатацию четвертого блока Ростовской АЭС. Хочу поблагодарить всех - и ученых, инженеров, всех, кто работал на этом объекте и добился этого впечатляющего результата", - сказал Путин в ходе видеоконференции.

Он подчеркнул, что метод, который использовался, позволил эффективно расходовать выделяемые ресурсы, "сделать все в срок и с высоким качеством". "Это большая масштабная работа, которая проводилась нами в течение нескольких лет, и вот она сегодня завершается", - сказал президент.

Президент РФ подчеркнул, что в 2017 году атомная энергетика дала рекордный показатель. "В прошлом году атомная энергетика выдала абсолютный рекордный показатель - 200 млрд кВт/ч электроэнергии. И с этим вас тоже поздравляю, хочу поблагодарить вас за эту работу. У нас в целом в общем объеме генерации 19% атомная энергетика выдает, но мы будем и дальше развивать эту отрасль - высокотехнологичную и эффективно функционирующую", - сказал глава государства.

Особую гордость, добавил президент РФ, вызывает то, что в строй вводятся новые агрегаты, которые отвечают самым высоким требованиям по надежности и безопасности. "Конечно, очень важно, что наша компетенция признана во всем мире, мы продолжаем строительство не только внутри страны, но и за рубежом, в 12 странах мира возводим соответствующие объекты атомной энергетики, и будем продолжать эту работу дальше", - отметил Путин.

По словам главы государства, с вводом четвертого блока Ростовской АЭС будут обеспечены текущие и перспективные потребности в электроэнергии не только Ростова, но и всего юга России.

"Еще раз вас поздравляю, желаю удачи. Приступайте к вводу блока в эксплуатацию", - сказал он.

Ростовская АЭС расположена на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 километра от Волгодонска. На АЭС эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 МВт. Энергоблок №1 введен в промышленную эксплуатацию в 2001 году, №2 - в 2010 году, №3 - в сентябре 2015 года. Вначале декабря 2017 года осуществлен физический пуск энергоблока №4. 15 января были завершены все этапы физического пуска, а 23 января Ростехнадзор выдал разрешение на энергетический пуск энергоблока №4.

Реализация проекта позволит Ростовской области войти в десятку регионов, имеющих наибольший объем выработки электроэнергии в стране, и поставлять электроэнергию в другие субъекты РФ, в том числе Краснодарский край, Ставропольский край и Волгоградскую область.