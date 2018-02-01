FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

Президентом запущена работа нового энергоблока №4 Ростовской АЭС


Компании

 

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 фев - ПРАЙМ. Новый энергоблок №4 Ростовской АЭС начал выдачу электроэнергии в энергосистему России, старт работе энергоблока дал президент РФ Владимир Путин.

Глава государства, находящийся в Ростове-на-Дону с рабочей поездкой, принял участие в видеоконференции по случаю пуска энергоблока.

"Я вас всех сердечно поздравляю с завершением масштабной работы - вводом в эксплуатацию четвертого блока Ростовской АЭС. Хочу поблагодарить всех - и ученых, инженеров, всех, кто работал на этом объекте и добился этого впечатляющего результата", - сказал Путин в ходе видеоконференции.

Он подчеркнул, что метод, который использовался, позволил эффективно расходовать выделяемые ресурсы, "сделать все в срок и с высоким качеством". "Это большая масштабная работа, которая проводилась нами в течение нескольких лет, и вот она сегодня завершается", - сказал президент.

Президент РФ подчеркнул, что в 2017 году атомная энергетика дала рекордный показатель. "В прошлом году атомная энергетика выдала абсолютный рекордный показатель - 200 млрд кВт/ч электроэнергии. И с этим вас тоже поздравляю, хочу поблагодарить вас за эту работу. У нас в целом в общем объеме генерации 19% атомная энергетика выдает, но мы будем и дальше развивать эту отрасль - высокотехнологичную и эффективно функционирующую", - сказал глава государства.

Особую гордость, добавил президент РФ, вызывает то, что в строй вводятся новые агрегаты, которые отвечают самым высоким требованиям по надежности и безопасности. "Конечно, очень важно, что наша компетенция признана во всем мире, мы продолжаем строительство не только внутри страны, но и за рубежом, в 12 странах мира возводим соответствующие объекты атомной энергетики, и будем продолжать эту работу дальше", - отметил Путин.

По словам главы государства, с вводом четвертого блока Ростовской АЭС будут обеспечены текущие и перспективные потребности в электроэнергии не только Ростова, но и всего юга России.

"Еще раз вас поздравляю, желаю удачи. Приступайте к вводу блока в эксплуатацию", - сказал он.

Ростовская АЭС расположена на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 километра от Волгодонска. На АЭС эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 МВт. Энергоблок №1 введен в промышленную эксплуатацию в 2001 году, №2 - в 2010 году, №3 - в сентябре 2015 года. Вначале декабря 2017 года осуществлен физический пуск энергоблока №4. 15 января были завершены все этапы физического пуска, а 23 января Ростехнадзор выдал разрешение на энергетический пуск энергоблока №4.

Реализация проекта позволит Ростовской области войти в десятку регионов, имеющих наибольший объем выработки электроэнергии в стране, и поставлять электроэнергию в другие субъекты РФ, в том числе Краснодарский край, Ставропольский край и Волгоградскую область.

 

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ