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СМИ: Зубков продал долю в "Газпроме"


Компании

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Глава совета директоров компании "Газпром" Виктор Зубков продал все принадлежащие ему акции газового импортера, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на раскрытие компании.

Отмечается, что до 25 января текущего года Зубков владел 0,0007611037% акций "Газпрома", после этой даты его доля в уставном капитале компании сократилась до нуля.

У Зубкова было 179 918 акций "Газпрома". Если ориентироваться на котировки ценных бумаг компании на 25 января, то этот пакет мог стоить примерно 26,6 млн рублей.

Экс-первый вице-премьер российского правительства Виктор Зубков находится на посту председателя совета директоров "Газпрома" с 2008 года.

В январе Зубков не первый раз снижает свою долю в "Газпроме" до нуля: он стал акционером компании в 2013 году, а в 2014 - продал свой пакет. После он вернулся в список акционеров компании, а весной 2016 года снова вышел из капитала компании. В 2017 году "Газпром" сообщал о том, что глава совдира снова стал акционером компании.

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