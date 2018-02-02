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Экспорт нефти с месторождения Кашаган превысил 10 млн тонн


Компании / Нефть

АЛМА-АТА, 2 фев - ПРАЙМ. Экспорт нефти с казахстанского месторождения Кашаган в Каспийском море по состоянию на 30 января текущего года составил 10 миллионов тонн, сообщил оператор проекта – компания North Caspian Operating Company B.V.

"По состоянию на 30 января объем безопасной добычи и экспорта с месторождения Кашаган составил десять миллионов тонн сырой нефти и конденсата", - говорится в сообщении на сайте компании.

В нем подчеркивается, что компания будет "наращивать объемы добычи постепенно на основе последовательно применяемых плановых мер, направленных на обеспечение надежности нашего оборудования и процессов с учетом поведения коллектора, потому что производственная безопасность является для нас неизменно главным приоритетом, и в этом вопросе не может быть компромиссов".

Добыча на Кашагане была остановлена в сентябре 2013 года, через две недели после ее начала, из-за утечки газа, затем были выявлены проблемы, потребовавшие полной замены газопровода и нефтепровода на месторождении, общая протяженность которых составляет около 200 километров. Возобновить добычу удалось только осенью 2016 года. В декабре пресс-служба минэнерго сообщала, что Казахстан планирует нарастить добычу нефти на Кашагане до 13 миллионов тонн в год после 2017 года.

Геологические запасы Кашагана оцениваются в 4,8 миллиарда тонн нефти. Общие нефтяные запасы составляют 38 миллиардов баррелей, из них извлекаемые — около 10 миллиардов баррелей, запасы природного газа — более 1 триллиона кубометров. В проекте принимают участие "Казмунайгаз", Eni, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Total, Inpex и CNPC.

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