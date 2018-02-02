Новак: РФ сократила добычу в январе в рамках сделки ОПЕК+ на 301,2 тыс баррелей в сутки

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Сокращение добычи нефти РФ в рамках сделки ОПЕК+ составило в январе 301,2 тысячи баррелей в сутки, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак. Среднесуточная добыча нефти в РФ в январе снизилась на 1,5%

"Российская Федерация полностью выполняет взятые на себя обязательства по сокращению добычи нефти в рамках соглашения стран ОПЕК и не ОПЕК. Сокращение добычи нефти Россией в январе 2018 года составило 301,2 тысячи баррелей в сутки", - сообщил он.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре 2017 года участники соглашения продлили его на весь 2018 год.