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Чистая прибыль ExxonMobil в 2017 г выросла в 2,5 раза


Компании / Нефть

 

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль американского нефтегазового гиганта ExxonMobil по итогам 2017 года увеличилась в 2,5 раза по сравнению с 2016 годом – до 19,7 миллиарда долларов из-за налоговой реформы в США, говорится в сообщении компании.

Выручка компании выросла в годовом выражении на 17,4% - до 244,363 миллиарда долларов. Прибыль на акцию составила 4,63 доллара против 1,88 доллара годом ранее.

По итогам четвертого квартала ExxonMobil увеличила чистую прибыль почти в пять раз - до 8,38 миллиарда долларов. Выручка компании при этом выросла на 17,9% и составила 66,515 миллиарда долларов. Прибыль на акцию составила в отчетном периоде 1,97 доллара против 0,41 доллара годом ранее. Квартальная и годовая выручка подскочила в основном за счет налоговых перерасчетов, которая принесла 5,942 миллиарда долларов прибыли. При этом вычеты по обесцененным активам составили 1,3 миллиарда долларов в четвертом квартале.

Добыча углеводородов в пересчете на нефтяной эквивалент снизилась по итогам года на 1,7% в годовом выражении - до 3,985 миллиона баррелей в сутки, а за четвертый квартал - на 3,2%, до 3,991 миллиона баррелей в сутки.

По словам председателя совета директоров и главы компании Даррена Вудса (Darren Woods), компания планирует инвестировать более 50 миллиардов долларов в экономику США в следующие пять лет на увеличение добычи в сланцевом бассейне Permian, расширение операционной деятельности, улучшение инфраструктуры и строительство новых мощностей.

ExxonMobil, штаб-квартира которой находится в штате Техас, является крупнейшей частной нефтяной компанией в мире и одной из крупнейших по размеру капитализации. В России компания задействована в проекте "Сахалин-1" (по 30% у ExxonMobil и японской Sodeco, по 20% - у "Роснефти" ROSN и индийской ONGC) по разработке нефтегазовых месторождений Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на шельфе Сахалина.

 

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