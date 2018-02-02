СП Shell и Exxon выполнила приказ властей о частичной остановке добычи газа в Нидерландах

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Голландская газовая компания NAM (СП Shell и ExxonMobil) временно прекратила добычу газа в местности Лопперсюм (Loppersum) на месторождении в районе города Гронингена, сообщила компания в своем Twitter.

"NAM оперативно выполнила распоряжение, которое министр экономики дал компании сегодня утром - остановить пять кластеров в Лопперсюме", - говорится в заявлении.

В четверг агентство Рейтер сообщало, что министр экономики Нидерландов Эрик Вибес распорядился немедленно прекратить добычу газа в районе голландского города Гронингена - в местности Лопперсюм (Loppersum) - из-за недавних сильных землетрясений в этом районе.

Кроме того, по сообщению агентства, голландский отраслевой регулятор Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) потребовал сокращения добычи газа на месторождении почти до 12 миллиардов кубометров с текущего уровня 21,6 миллиарда кубометров в год. Согласно рекомендациям, добыча должна быть сокращена до этого объема так быстро, как это возможно, чтобы снизить риск дальнейших землетрясений в регионе.

Более того, регулятор считает, что производство при необходимости должно быть в будущем остановлено полностью.

Землетрясение магнитудой 3,4 произошло 8 января в Гронингене, на севере Нидерландов. Оно стало самым сильным в регионе за последние годы. Добыча на месторождении увеличивает частоту и интенсивность землетрясений в провинции, поэтому с 2014 года власти постепенно сокращают производство на этом месторождении, которое удовлетворяет до 10% спроса на газ из Европы.