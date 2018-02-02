Chevron в 2017 г получила прибыль в $9,2 млрд против убытка годом ранее

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль второй по величине американской нефтегазовой компании Chevron, приходящийся на головную организацию, по итогам 2017 года составил 9,195 миллиарда долларов против убытка в 497 миллионов долларов в предыдущем году, говорится в сообщении компании.

Разводненная прибыль в пересчете на акцию составил 4,85 доллара против убытка в 0,27 доллара годом ранее. Общая выручка компании выросла на 23,8% и составила 141,722 миллиарда долларов.

Объем добычи Chevron за минувший год составил 2,728 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день, что на 5,1% выше уровня 2016 года. В сегменте upstream (разведка и добыча) прибыль составила 8,15 миллиарда долларов против убытка годом ранее, в downstream (переработка и сбыт) прибыль составила 5,214 миллиарда долларов (увеличение в 1,5 раза).

По итогам четвертого квартала компания зафиксировала прибыль в размере 3,111 миллиарда долларов, что в 7,5 раза больше показателя за аналогичный период 2016 года. Разводненная прибыль на акцию составила 1,64 доллара против прибыли в 0,22 доллара годом ранее. Эксперты ожидали прибыль на уровне 1,22 доллара за акцию. Выручка Chevron выросла в четвертом квартале на 20,7% - до 36,381 миллиарда долларов.

Объем добычи Chevron за квартал составил 2,740 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день (рост на 2,6% в годовом выражении). В сегменте upstream компания получила прибыль в 5,291 миллиарда, что в 5,6 раза больше показателя годом ранее, в downstream прибыль составила 1,279 миллиарда долларов, увеличившись в 3,6 раза.

Chevron является второй по величине нефтегазовой компанией США. Корпорация работает более чем в 180 странах.