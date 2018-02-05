Министр нефти Ирана: Страна поставляет в Россию 3 млн барр нефти в месяц‍

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Тегеран поставляет России 3 миллиона баррелей нефти в месяц, заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

Министр подчеркнул, что сырье поставляется России в рамках программы "Нефть в обмен на товары", в рамках которой Тегеран должен поставлять половину получаемых от поставок денег на закупки российских товаров и услуг.

"Торговля иранской нефтью в обмен на оружие — это нелогичные и лживые заявления, мы никогда таким не занимались", — заявил Зангане.

Он добавил, что расчеты за поставки нефти между странами производятся в евро.