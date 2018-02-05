СМИ: РЖД против либерализации тарифов "Транснефти" на прокачку светлых нефтепродуктов

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. РЖД и потребители услуг монополии выступают против инициативы ФАС по либерализации тарифов "Транснефти" на прокачку светлых нефтепродуктов, пишет в понедельник газета "Коммерсант".

Совет потребителей услуг ОАО РЖД обсудил инициативу ФАС о дерегулировании тарифов "Транснефти" на прокачку светлых нефтепродуктов, пишет газета со ссылкой на протокол заседания комитета по вопросам грузовых перевозок совета от 26 января. По данным издания, комитет рекомендовал сформировать негативную позицию по этому предложению "с учетом рисков для смежных видов транспорта".

ФАС уже более полутора лет предлагает отвязать тарифы "Транснефти" от тарифов РЖД. В конце 2017 года глава службы Игорь Артемьев направил вице-премьеру Аркадию Дворковичу письмо с соответствующим предложением, в конце которого отметил, что ФАС планирует изменить метод регулирования услуг по транспортировке светлых нефтепродуктов по магистральным трубопроводам на ценовой контроль уже в 2018 году, отмечает издание. Как пояснил газете начальник управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин, дерегулирование позволит "Транснефти", снижая цены, конкурировать с железной дорогой за нефтяные грузы.

Против этой идеи на заседании комитета совета потребителей выступили представители РЖД, отмечает издание. "Они отметили, что в результате "железнодорожный транспорт утратит ряд конкурентных преимуществ, так как продолжит работу в условиях государственного регулирования тарифов", - пишет газета.

"В условиях дерегулирования тарифов на трубопроводном транспорте ОАО РЖД считает возможным поставить вопрос о дерегулировании тарифов на перевозки грузов железнодорожным транспортом", - цитируется позиция РЖД в протоколе. Компания не предоставила изданию комментария.

"Транснефть" направила в ФАС проект индексации тарифов на 2018 год, они могут вырасти примерно на 4,8%, что составляет 0,9 от индексации роста тарифа РЖД, отмечает газета. При этом тарифы "Транснефти" пока не обсуждались с ФАС, так как правление не может собрать кворум для заседания, сообщил источник издания. В "Транснефти" заявили, что, если на следующей неделе уровень тарифов будет согласован с ФАС, есть шанс, что новые цены начнут действовать с 1 марта.