FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

СМИ: РЖД против либерализации тарифов "Транснефти" на прокачку светлых нефтепродуктов


Газ / Компании / Нефть

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. РЖД и потребители услуг монополии выступают против инициативы ФАС по либерализации тарифов "Транснефти" на прокачку светлых нефтепродуктов, пишет в понедельник газета "Коммерсант".

Совет потребителей услуг ОАО РЖД обсудил инициативу ФАС о дерегулировании тарифов "Транснефти" на прокачку светлых нефтепродуктов, пишет газета со ссылкой на протокол заседания комитета по вопросам грузовых перевозок совета от 26 января. По данным издания, комитет рекомендовал сформировать негативную позицию по этому предложению "с учетом рисков для смежных видов транспорта".

ФАС уже более полутора лет предлагает отвязать тарифы "Транснефти" от тарифов РЖД. В конце 2017 года глава службы Игорь Артемьев направил вице-премьеру Аркадию Дворковичу письмо с соответствующим предложением, в конце которого отметил, что ФАС планирует изменить метод регулирования услуг по транспортировке светлых нефтепродуктов по магистральным трубопроводам на ценовой контроль уже в 2018 году, отмечает издание. Как пояснил газете начальник управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин, дерегулирование позволит "Транснефти", снижая цены, конкурировать с железной дорогой за нефтяные грузы.

Против этой идеи на заседании комитета совета потребителей выступили представители РЖД, отмечает издание. "Они отметили, что в результате "железнодорожный транспорт утратит ряд конкурентных преимуществ, так как продолжит работу в условиях государственного регулирования тарифов", - пишет газета.

"В условиях дерегулирования тарифов на трубопроводном транспорте ОАО РЖД считает возможным поставить вопрос о дерегулировании тарифов на перевозки грузов железнодорожным транспортом", - цитируется позиция РЖД в протоколе. Компания не предоставила изданию комментария.

"Транснефть" направила в ФАС проект индексации тарифов на 2018 год, они могут вырасти примерно на 4,8%, что составляет 0,9 от индексации роста тарифа РЖД, отмечает газета. При этом тарифы "Транснефти" пока не обсуждались с ФАС, так как правление не может собрать кворум для заседания, сообщил источник издания. В "Транснефти" заявили, что, если на следующей неделе уровень тарифов будет согласован с ФАС, есть шанс, что новые цены начнут действовать с 1 марта.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ