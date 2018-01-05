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Совдир "Газпрома" 13 февраля обсудит покупку дополнительных акций South Stream Serbia AG


Компании

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Совет директоров "Газпрома" GAZP на заседании в форме заочного голосования 13 февраля обсудит приобретение дополнительных акций South Stream Serbia AG, сообщается в материалах компании.

Кроме того, в повестку дня заседания входят вопросы о внедрении рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях, а также об утверждении технического задания на проведение аудиторской проверки реализации долгосрочной программы развития "Газпрома" за 2017 год.

South Stream Serbia AG - совместная проектная компания, которая была создана "Газпромом" и ГП "Сербиягаз" для реализации проекта "Южный поток" на территории Сербии.

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