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Добычу нефти на Кашагане в 2018 г планируется нарастить до 10 млн т


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АСТАНА, 5 фев - ПРАЙМ. Казахстан планирует добыть на месторождении Кашаган в 2018 году порядка 10 миллионов тонн нефти, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики республики.

"В 2017 году добыча нефти (на Кашагане – ред.) составила более 8 миллионов тонн. В 2018 году планируется добыть порядка 10 миллионов тонн нефти", - говорится в ответе ведомства на запрос агентства.

Кроме этого, в пресс-службе сообщили, что на 27 января 2018 года суточная добыча на месторождении составила более 220 тысяч баррелей нефти в сутки. "Такой же показатель добычи был в конце 2017 года. В течение 2018 года подрядчик будет принимать меры по достижению полки добычи нефти в 370 тысяч баррелей в сутки", - отметили в министерстве.

Добыча на Кашагане была остановлена в сентябре 2013 года, через две недели после ее начала, из-за утечки газа, затем были выявлены проблемы, потребовавшие полной замены газопровода и нефтепровода на месторождении, общая протяженность которых составляет около 200 километров. Возобновить добычу удалось только осенью 2016 года. В декабре пресс-служба Минэнерго сообщала, что Казахстан планирует нарастить добычу нефти на Кашагане до 13 миллионов тонн в год после 2017 года.

Геологические запасы Кашагана оцениваются в 4,8 миллиарда тонн нефти. Общие нефтяные запасы составляют 38 миллиардов баррелей, из них извлекаемые — около 10 миллиардов баррелей, запасы природного газа — более 1 триллиона кубометров. В проекте принимают участие "Казмунайгаз", Eni, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Total, Inpex и CNPC.

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