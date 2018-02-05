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Киев до 1 марта ждет предложений от потенциальных партнеров по управлению ГТС


Газ / Компании

КИЕВ, 5 фев - ПРАЙМ. Киев до 1 марта будет принимать предложения от потенциальных партнеров по совместному управлению украинской газотранспортной системой (ГТС) для проведения с ними предварительных консультаций, сообщает в понедельник пресс-служба Минэнерго Украины.

В декабре 2017 года кабмин Украины принял решение о начале официальной процедуры отбора международного партнера для управления газотранспортной системой. Основными критериями поиска и отбора партнера определена максимальная загрузка украинской ГТС, а поиском занимается специально созданная правительством рабочая группа.

"28 декабря 2017 года министерством энергетики и угольной промышленности Украины было направлено приглашение операторам ГТС из ЕС и США для предварительных консультаций по эксплуатации и управлению газотранспортной системой Украины, в качестве потенциальных партнеров. В связи с продлением срока подачи информационно-аналитических материалов и предложений потенциальных партнеров для проведения предварительных консультаций до 1 марта 2018 года министерство энергетики и угольной промышленности Украины распространяет соответствующую информацию среди операторов ГТС стран-членов ЕС и США", - говорится в сообщении на сайте Минэнерго.

Верховная Рада Украины в 2014 году приняла закон, разрешающий правительству создать оператора ГТС страны, в котором до 49% смогут получить инвесторы из США и ЕС. Документ также предусматривает, что компания-оператор получит право на управление или концессию и аренду магистральных газопроводов и подземных хранилищ.

Кабинет министров Украины в ноябре в рамках реструктуризации компании "Нафтогаз" принял решение о создании нового оператора ГТС - компании "Магистральные газопроводы Украины". Предполагается, что после завершения слушаний в арбитраже Стокгольма по искам между "Нафтогазом" и "Газпромом" ГТС Украины будет передана в управление новому оператору.

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