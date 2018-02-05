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Новак обсудил с министром нефти Сирии перспективы сотрудничества в нефтегазовой сфере


Компании / Нефть

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Министр энергетики России Александр Новак обсудил с министром нефти Сирии Али Сулейманом Ганемом перспективы двустороннего сотрудничества в нефтегазовой сфере, сообщает Минэнерго РФ в понедельник.

"Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак встретился с министром нефти и минеральных ресурсов Сирийской Арабской Республики Али Сулейманом Ганемом. Стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в нефтегазовой сфере, в частности по линии МПК, а также российско-сирийской рабочей группы по сотрудничеству в сфере энергетики", - говорится в сообщении.

"Мы придаем большое значение восстановлению экономики Сирии, в частности, в нефтегазовой сфере, что, безусловно, будет способствовать нормализации социально-экономической ситуации в стране", - отметил Новак.

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