GE и Arenko построят в Великобритании одно из крупнейших энергохранилищ в мире

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Американский диверсифицированный технологический концерн General Electric (GE) совместно с Arenko Group объявили о строительстве крупной системы энергохранилищ в Великобритании, запуск которой ожидается уже в текущем году, сообщается в релизе GE.

Arenko инвестировала в систему энергохранилищ с использованием аккумуляторных батарей общей мощностью 41МВт, предоставленную GE. Данный проект является одним из крупнейших как в Великобритании, так и во всем мире, и способен обеспечить доступной энергией почти сто тысяч домов в стране. Система энергохранилищ находится в стратегически важном регионе в Мидлендс, его функционирование начнется в 2018 году.

"Данный проект снизит давление на энергосистему Великобритании и обеспечит гибкость в те периоды времени, когда потребуется использование более сбалансированной и безопасной энергосистемы, а также будет способствовать снижению затрат потребителей на электроэнергию в стране", - говорится в релизе.

General Electric - глобальная многопрофильная компания, работающая в сфере инфраструктурных проектов, финансов и масс-медиа.