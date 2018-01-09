Чистая прибыль BP в 2017 году выросла почти в 30 раз

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль британского нефтегазового гиганта BP Plc, приходящаяся на акционеров, по итогам 2017 года достигла 3,389 миллиарда долларов, что почти в 30 раз превышает показатель предыдущего года на уровне 115 миллионов долларов, следует из отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 17,1 цента против прибыли в 0,6 цента годом ранее. Выручка при этом выросла на 30% - до 240,2 миллиарда долларов.

В то же время по итогам четвертого квартала чистая прибыль компании сократилась в годовом выражении в 18 раз, составив 27 миллионов долларов. Разводненная прибыль на акцию достигла 0,14 цента против 2,6 цента годом ранее. Выручка выросла на 33% - до 67,8 миллиарда долларов.

Объем добычи BP, с учетом доли "Роснефти" ROSN, составил в 2017 году 3,595 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день, что на 10% выше аналогичного показателя предыдущего года. Объем добычи без учета доли "Роснефти" составил за год 2,466 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день, что на 12% выше показателя годичной давности. Компания отмечает, что это самый высокий показатель с 2010 года.

По предварительной оценке компании, доля "Роснефти" в прибыли BP по итогам года составила 836 миллионов долларов против 567 миллионов долларов годом ранее. По итогам четвертого квартала прибыль от доли в "Роснефти" составила 321 миллион долларов против 135 миллионов долларов в аналогичном периоде 2016 года.

Чистый долг компании по состоянию на 31 декабря 2017 года составил 37,8 миллиарда долларов, против 35,5 миллиарда долларов годом ранее.

BP - британская компания, входящая в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году.