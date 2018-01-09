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Топ-менеджеры нефтяных компаний РФ на встрече в Минэнерго обсудили сделку ОПЕК+


Компании / Нефть
  • #Участники Международного энергетического форума в Алжире. 27 сентября 2016 год
    © AFP, Ryad Kramdi

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Топ-менеджеры крупнейших российских нефтяных компаний на совещании в Минэнерго РФ помимо мер поддержки нефтепереработки обсудили также соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи - решено продолжить мониторинг ситуации на рынке, сообщили журналистам участники встречи.

"Ничего больше не обсуждали, задача была обсудить ОПЕК", - сказал первый зампред правления "Новатэка" NVTK Александр Фридман, отвечая на вопрос, обсуждались ли на встрече другие вопросы, помимо нефтепереработки и сделки ОПЕК+.

"Соглашение всем помогает. Вы можете обратить внимание, какая цена на рынке. Задача - мониторить и там смотреть уже за рынком", - добавил он.

Глава "Лукойла" LKOH Вагит Алекперов также отметил, что по итогам совещания было решено продолжить мониторинг ситуации на рынке. "Просто продолжить мониторинг, и уже министр будет определяться", - сказал он.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре 2017 года участники соглашения продлили его на весь 2018 год. Следующая встреча стран ОПЕК+ состоится 22 июня в Вене. Как ожидается, на ней страны-участницы сделки могут объявить о том, как будет выглядеть стратегия выхода из венских договоренностей.

В числе участников встречи в Минэнерго во вторник, помимо Алекперова и Фридмана, были первый вице-президент "Роснефти" ROSN Павел Федоров, глава "Сургутнефтегаза" SNGS Владимир Богданов, глава "Зарубежнефти" Сергей Кудряшов, зампред правления "Газпром GAZP нефти" Вадим Яковлев, первый вице-президент "Транснефти" Максим Гришанин.

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Сокращение добычи нефти

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