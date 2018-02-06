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Лавров: Заявку по "Северному потоку-2" в Дании надо рассматривать по законам апреля 2017 г


Компании / Энергосети

 

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Россия надеется, что Дания рассмотрит заявку на прокладку газопровода "Северный поток-2" в соответствии с законами, действовавшими на момент подачи обращения, заявил глава МИД РФ Сергей Лаврова по итогам переговоров с председателем комитета министров Совета Европы, министром иностранных дел Дании Андерсом Самуэльсеном.

Как сообщила датская газета Berlingske Tidende, в ноябре 2017 года парламент Дании одобрил законопроект, который позволит ей запретить строительство "Северного потока-2" в ее территориальных водах. Ранее при рассмотрении таких заявок отказ был возможен только по соображениям охраны окружающей среды и безопасности. 

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"Мы, со своей стороны, затронули вопрос рассмотрения Данией заявки на прокладку газопровода "Северный поток-2" в территориальных водах королевства, подчеркнули нашу принципиальную позицию о том, что рассмотрение этой заявки должно проводиться на основе того законодательства, которое существовало и в Дании и в целом Евросоюзе на момент подачи этого обращения. Это было в апреле прошлого года", - сказал Лавров.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год из России в Германию через Балтийское море. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Для реализации проекта нужны также разрешения России, Финляндии, Швеции и Дании. Во вторник финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран сообщил, что компания планирует получить разрешения в феврале и начать строительство летом 2018 года.

ЕК в начале ноября минувшего года предложила внести поправки к газовой директиве ЕС. Их цель — сделать так, чтобы определенные нормы энергетического законодательства ЕС применялись не к некоторым, а ко всем газопроводам на территории ЕС, которые идут из или в третьи страны. К таким нормам относятся, в частности, недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, доступ третьих сторон к возможности прокачивать "голубое топливо", разделение деятельности по продаже и транспортировке газа. Сейчас эти нормы не распространяются на морские участки газопроводов, а следовательно, и на проект "Северный поток-2".

 

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