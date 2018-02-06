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Энергопотребление в Московском регионе в январе снизилось на 1,3%


Компании / Энергосети

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Потребление электроэнергии в Москве и Московской области в январе 2018 года сократилось на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 10,242 миллиарда кВт.ч, говорится в совместном пресс-релизе филиалов "Системного оператора" - Московского РДУ и ОДУ Центра.

Электростанции энергосистемы Москвы и Московской области в отчетном периоде выработали 7,480 миллиарда кВт.ч, что на 5,2% ниже показателя за 2017 год.

"Дефицит произведенной электроэнергии на территории энергосистемы Москвы и Московской области покрывался за счет перетоков электроэнергии по межсистемным линиям электропередачи из смежных энергосистем", - поясняет оператор.

Филиал "СО ЕЭС" Московское РДУ создан в 2003 году, входит в зону ответственности филиала "СО ЕЭС" ОДУ Центра и осуществляет функции диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Москвы и Подмосковья.

Филиал "СО ЕЭС" ОДУ Центра обеспечивает функционирование и развитие ЕЭС России в пределах операционной зоны, в которую входят Белгородская, Брянская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а также Москва и Московская область.

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