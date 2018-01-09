"Нафтогаз" отказался предоставить Минэнерго Украины копию решения Стокгольмского арбитража

КИЕВ, 6 фев - ПРАЙМ. Контролирующийся государством "Нафтогаз Украины" отказался предоставлять министерству энергетики и угольной промышленности страны копию решения Стокгольмского арбитража по разбирательству с "Газпромом", говорится в ответе компании ведомству, копию которого во вторник опубликовало агентство "Украинские новости".

Стокгольмский арбитраж в декабре вынес вердикт по спору "Газпрома" GAZP и "Нафтогаза" в отношении контракта на поставку российского газа на Украину. Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 миллиарда долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть 4 миллиардов кубометров. Закупать газ в этих объемах Киев обязан начиная с 2018 года.

"На сегодняшний день компания ("Нафтогаз Украины" - ред.) и ПАО "Газпром" не имеют договоренностей о возможности разглашения деталей арбитражного процесса или арбитражного решения. Таким образом, эта информация имеет ограниченный доступ", - говорится в сообщении.

Компания сообщает, что при нарушении такой договоренности может возникнуть риск оспаривания решения арбитража "Газпромом".

"Нафтогаз" является вертикально-интегрированной нефтегазовой компанией, которая осуществляет полный цикл операций по разведке и разработке месторождений, эксплуатационному и разведывательному бурению, транспортировке и хранению нефти и газа, снабжению природным и сжиженным газом потребителей.