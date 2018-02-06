Токарев: "Транснефть" в 2017 г получила 186 млрд руб чистой прибыли

ГОРКИ, 6 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Транснефти" в 2017 году составила 186 миллиардов рублей, выручка - более 800 миллиардов рублей, заявил глава нефтетранспортной госмонополии Николай Токарев на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"Выручка компании будет более 800 миллиардов рублей, налоги в бюджеты всех уровней - около 133 миллиардов рублей, а чистая прибыль компании - 186 миллиардов рублей", - сказал Токарев, не уточнив стандарты отчетности.

В 2016 году чистая прибыль "Транснефти" по МСФО выросла в 1,6 раза - до 232,9 миллиарда рублей, выручка - на 4%, до 848,134 миллиарда рублей. По РСБУ чистая прибыль выросла в 2,4 раза - до 30,6 миллиарда рублей, выручка - на 6%, до 803 миллиардов рублей.