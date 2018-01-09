"Газпром" заложил в бюджет-2018 цену на нефть - $43,8, курс доллара - 64,2 руб

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP заложил в бюджет на 2018 год среднюю цену на нефть на уровне 43,8 доллара за баррель, говорится в презентации компании ко дню инвестора. При этом курс доллара к рублю, заложенный компанией в бюджет на текущий год, составляет 64,2 рубля. Объем инвестпрограммы "Газпрома" до 2035 г в среднем составит не более 1 трлн руб в год

При этом компания заложила в свой бюджет на 2018 год среднюю экспортную цену газа в размере 197,1 доллара за тысячу кубометров, говорится в презентации компании ко дню инвестора. «Средняя экспортная цена на газ (в 2018 году — ред.) в долларах за тысячу кубометров… — 197,1», — говорится в презентации.

"Мы уверены, что бюджетная цена будет превзойдена. Можем с вами написать цену, какую вы думаете, какую я, а потом через год придем, откроем и узнаем, кто прав. Но я думаю, что она будет не менее 6,3 доллара за миллион BTU. Можете использовать для хеджирования", - добавил он.

Медведев отметил, что плюс "нефтяной привязки" экспортных контрактов заключается в предсказуемости цены в течение 6-9 месяцев, что хорошо и для покупателя, и для продавца. Однако он подчеркнул, что форвардные цены могут быстро поменяться, поэтому в бюджете компании заложена консервативная цена.

Зампред правления сообщил, что около трети контрактов "Газпрома" относятся к группе с традиционной нефтепродуктовой привязкой, около трети - к спотовой группе с использованием различных индексов, и есть также так называемая "гибридная часть", в которой используется элементы и спота, и нефтепродуктовой корзины.