Чистая прибыль "Газпром нефти" за 2017 г выросла на 45,3%, EBITDA - на 38,7%

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. "Газпром GAZP нефть", по предварительной оценке, нарастила чистую прибыль по итогам 2017 года на 45,3%, до 4,3 миллиарда долларов, скорректированную EBITDA - на 38,7%, до 9,4 миллиарда долларов с учетом курсовой разницы по сравнению с результатами прошлого года, следует из презентации компании, подготовленной ко Дню инвестора "Газпрома".

При этом согласно пресс-релизу "Газпром нефти", чистая прибыль компании по МСФО за 2017 год, по предварительной оценке, выросла на 26,5%, до 253 миллиардов рублей. Скорректированная EBITDA за 2017 год выросла на 20,8%, до 551 миллиарда рублей. Также выручка "Газпром нефти", по предварительной оценке, увеличилась по итогам 2017 года более чем на 18%, до 2 триллионов рублей.

"Мы получили самую высокую чистую прибыль за всю историю "Газпром нефти". В прошлом году компания обеспечила операционный денежный поток в размере 422 миллиардов рублей, что также является рекордом", - приводятся слова главы компании Александра Дюкова в сообщении.

Рост операционного денежного потока компании, а также завершение основных инфраструктурных инвестиций на новых проектах в добыче обеспечили получение положительного свободного денежного потока в 2017 году в размере 65 миллиардов рублей, отмечается в пресс-релизе.