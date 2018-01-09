"Газпром" устраивает цена поставок газа "Нафтогазу", определенная арбитражем Стокгольма

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP устраивает цена поставок газа украинскому "Нафтогазу", определенная арбитражем Стокгольма, заявил зампред правления "Газпрома" Александр Медведев в ходе дня инвестора.

По его словам, для начала поставок российская компания ждет предоплаты, - после решения суда "мяч на стороне Украины" и по уплате долга, и по предоплате.

"Вопросы, относящиеся к контракту на поставку, были рассмотрены стокгольмским арбитражем, который сначала принял предварительное решение, потом окончательное решение. В соответствии с этим решением "Нафтогаз" должен оплатить "Газпрому" сумму, превышающую 2 миллиарда долларов, и за каждый день неуплаты этой суммы начисляется штраф в размере 600 тысяч долларов в день", - напомнил Медведев.

"Тот же арбитраж определил, как контракт на поставку в отношении цены и условия "бери или плати" должен работать до конца срока действия контракта - это 2019 год. Мяч сейчас на украинской стороне и в отношении погашения долга, и в отношении начала поставок, для которых необходимо сделать предоплату. Цена определена арбитражем, она нас устраивает, мы ждем предоплаты с украинской стороны для начала поставок", - добавил он.