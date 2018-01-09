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"Газпром нефть" ожидает стабильные капзатраты на ближайшие 2-3 года в $6-7 млрд в год


Газ / Компании / Нефть

 

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. "Газпром GAZP нефть" ожидает стабильный объем капитальных затрат на ближайшие два-три года в диапазоне от 6 до 7 миллиардов долларов в год, сообщил заместитель гендиректора по экономике и финансам компании Алексей Янкевич.

"Мы ожидаем довольно стабильный объем капзатрат на ближайшие два-три года. Он будет колебаться, наверно, в интервале от 6 до 7 миллиардов долларов. На ближайшее будущее пока видим около 6 (миллиардов долларов - ред.)", - сказал он, выступая в рамках Дня инвестора "Газпрома".

 

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