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Доля "Газпрома" на газовом рынке Европы достигла рекорда‍


Газ / Компании

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. За прошлый 2017 год российской газовой корпорации "Газпром" GAZP удалось поставить "абсолютный рекорд по экспорту газа в Европу за всю историю советской и российской газовой промышленности", сообщил во вторник заместитель председателя правления компании Александр Медведев в ходе встречи с инвесторами в Нью-Йорке.

Отмечается, что поставки российского газа в страны Европы достигли 194,4 млрд кубов газа.

Рыночную долю компания оценивает в 34,7%. Начиная с 2012 года, когда этот показатель составлял составил 26%, компания фиксировала рост доли. Всего за 5 лет российский экспортер нарастил долю на рынке Европы 9 п. п., что составляет 34%.

Медведев ссылался в своем выступлении на презентацию "Газпрома", так как официальная статистика по потреблению газа в Европе за прошлый год еще не опубликована.

Зампред отметил, что рост поставок "голубого топлива" связан с ростом потребления газа в Европе.

Что касается планов на будущее, Медведев заявил, что до 2035 года "Газпром" ожидает роста импорта газа в Европу на треть либо  даже в 1,5 раза: до 393–459 млрд кубов ежегодно.

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