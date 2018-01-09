Nord Stream 2 в случае изменения газового законодательства ЕС потребует взыскания убытков

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил, что в случае изменения газового законодательства ЕС компания намерена потребовать компенсации ущерба.

"Если впоследствии предписания ЕС будут изменены в ущерб нам, будет поставлен вопрос о компенсации убытков", - сказал он в интервью немецкому изданию WirtschaftsWoche. По его словам, Nord Stream 2 инвестировала в проект, полагаясь на существующую газовую директиву ЕС.

"Я не понял, как должно функционировать расширение европейской газовой директивы на газопроводы вне внутреннего рынка ЕС", - добавил он.

ЕК в начале ноября минувшего года предложила внести поправки к газовой директиве ЕС. Их цель — сделать так, чтобы определенные нормы энергетического законодательства Евросоюза применялись не к некоторым, а ко всем газопроводам на территории ЕС, которые идут из или в третьи страны. К таким нормам относятся, в частности, недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, доступ третьих сторон к возможности прокачивать "голубое топливо", разделение деятельности по продаже и транспортировке газа. Сейчас эти нормы не распространяются на морские участки газопроводов, а следовательно и на проект "Северный поток-2".

Компания Nord Stream 2 AG выступает оператором проекта "Северный поток-2", общая стоимость которого 9,5 миллиарда евро. Ее единственным акционером является "Газпром" GAZP. Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждая. "Газпром" предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год из России в Германию через Балтийское море. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран сообщал, что компания планирует получить разрешения в феврале и начать строительство летом 2018 года.