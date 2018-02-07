Владельцы 47,12% акций Uniper приняли оферту Fortum

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Финская Fortum по итогам основного и дополнительного этапа оферты получила заявки о приобретении 47,12% акций германской Uniper, говорится в сообщении финской компании.

"Дополнительный период оферты Fortum закончился. Общее количество акций, предложенных к продаже, по итогам основного и дополнительного этапов оферты составило 172 миллиона 439 тысяч 375 бумаг, что эквивалентно 47,12% акционерного капитала и права голоса Uniper", - говорится в сообщении Fortum.

По итогам первого этапа предложения компания получила заявки о приобретении 46,93% акций Uniper.

Fortum повторяет, что надеется закрыть сделку по покупке акций Uniper в середине 2018 года.

В октябре 2017 года финская энергокомпания Fortum Oyj и немецкий концерн E.ON сообщили о подписании соглашения о продаже на открытых торгах принадлежащих E.ON 46,65% акций международной энергетической компании Uniper за 3,76 миллиарда евро. Fortum заявляла о планах выставить оферту на покупку акций Uniper всем акционерам компании, сумма сделки могла бы составить 8,05 миллиарда евро. Сделка изначально была запланирована на начало 2018 года и подлежит одобрению регуляторов.

При этом правление и наблюдательный совет Uniper рекомендовали акционерам не принимать предложение Fortum по покупке их акций из-за низкой цены. В январе Fortum сообщил, что E.ON приняла предложение и продаст все свои 46,65% акций Uniper. Обе иностранные компании являются значимыми игроками на рынке электроэнергии в России. У Uniper подконтрольная компания "Юнипро", у Fortum - "Фортум".