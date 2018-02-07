Hermes Energy Group: Срыв сроков Baltic Pipe принесет негативные последствия для Польши

ВАРШАВА, 7 фев - ПРАЙМ. Срыв сроков строительства газопровода Baltic Pipe может иметь весьма негативные последствия для Польши, заявил член правления энергетической компании Hermes energy Group Петр Каспшак в ходе общения с журналистами в Варшаве в среду.

"Если … Baltic Pipe не будет реализован в срок, то это большой риск, который потянет за собой ряд других последствий", - сказал Каспшак. Он напомнил, что запуск Baltic Pipe планируется на 2022 год, а именно тогда закончится контракт с "Газпромом" на поставку в Польшу газа. Также он отметил, что именно со строительством Baltic Pipe по времени связано планируемое строительство газовых соединений польской газотранспортной системы с Украиной, Словакией и Литвой.

"Сейчас февраль 2018 года, а окончательное решение об инвестиции должно быть принято до 31 декабря 2018 года. Строительство по морю, какой-то спор территориальный, какие-то проблемы общественные, законодательные - многое может случиться неожиданно", - продолжил он. "Я не говорю, что строительство в срок нереально, но говорю, что это серьезный вызов. Не идет речь будет ли реализован Baltic Pipe или нет. Идет речь, будет ли соблюдаться график", - добавил Каспшак.

В июне прошлого года главы правительств Польши и Дании подписали меморандум о строительстве газопровода Baltic Pipe. В соответствии с меморандумом, проект должен быть реализован в 2022 году. Его стоимость составит около 1,7 миллиарда евро. Из этой суммы чуть более половины придется на польский Gaz-System.

Gaz-System неоднократно заявлял, что собирается импортировать по этому газопроводу большой объем газа, что связано с окончанием в 2022 году контракта на импорт сырья из России. Вице-президент компании PGNiG Мачей Возняк также заявлял, что по газопроводу компания должна получать чуть более 8 миллиардов кубометров газа в год. Данный объем компания хотела бы поставлять из Норвегии в Польшу, что довольно много, учитывая, что пропускная способность нового газопровода планируется на уровне 10 миллиардов кубометров в год. Компания хочет импортировать как сырье из собственных месторождений, так и покупать у других компаний, добывающих норвежский газ.

Контракт на поставку российского газа в Польшу истекает в 2022 году. Варшава считает действующий в настоящее время контракт невыгодным. С польской стороны часто звучат обещания полностью отказаться от российского газа после 2022 года. Министр энергетики страны Кшиштоф Тхужевский в сентябре прошлого года заявлял, что обсуждать новый газовый контракт с Россией слишком рано.