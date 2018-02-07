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РФ в 2017 г сократила экспорт электроэнергии на 3,9%


Компании / Энергосети

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Экспорт электроэнергии из России в 2017 году сократился на 3,88% по сравнению с 2016 годом — до 17,006 миллиарда кВт.ч, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. Доходы от экспорта электроэнергии в отчетном периоде составили 640 миллионов долларов, снизившись на 3,03%.

Объем поставок в дальнее зарубежье вырос на 2,12%, составив 13,404 миллиарда кВт.ч. Поставки в страны СНГ сократились на 21,7% - до 3,601 миллиарда кВт.ч.

Доходы от экспорта электроэнергии в страны дальнего зарубежья увеличились на 1,31% - до 478,3 миллиона долларов, в страны СНГ - снизились на 14%, до 161,7 миллиона долларов.

Импорт электроэнергии в 2017 году составил 6,409 миллиарда кВт.ч против 3,193 миллиарда кВт.ч в предыдущем году. В денежном выражении импорт электроэнергии вырос в два раза, составив 108,3 миллиона долларов.

Из стран дальнего зарубежья РФ импортировала за отчетный период на 26,7% больше электроэнергии, чем за такой же период прошлого года, — 380,4 миллиона кВт.ч, в денежном выражении это составило 6,3 миллиона долларов. Из стран СНГ импорт электроэнергии увеличился в два раза, до 6,029 миллиарда кВт.ч (102 миллиона долларов в денежном выражении).

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