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ЕК существенно повысила прогноз средней цены нефти Brent на 2018 год


Компании / Нефть

БРЮССЕЛЬ, 7 фев - ПРАЙМ. Еврокомиссия значительно улучшила прогноз по средней цене нефти Brent, ожидая ее роста в 2018 году почти на четверть - до примерно 68 долларов за баррель, следует из опубликованного в среду "зимнего промежуточного экономического прогноза" Еврокомиссии.

"Согласно фьючерсным рынкам прогнозируется, что цена на нефть марки Brent составят в среднем 68,3 доллара за баррель в 2018 году и 64,2 доллара за баррель в 2019 году", - говорится в документе. В нем указывается, что это соответствует росту показателя в 2018 году на 24,6% по сравнению с прошлым годом с последующим спадом на 5,9% в 2019 году.

В предыдущем, осеннем, экономическом прогнозе, выпущенном в начале ноября, "техническое предположение по ценам на нефть марки Brent" было на уровне 55,7 доллара за баррель на 2018 год и 54,7 доллара за баррель на 2019 год.

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