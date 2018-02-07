BHGE: Число буровых установок в мире в январе выросло на 4%

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Число буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру выросло в январе в месячном выражении на 86 единиц, или на 4,12%, - до 2,175 тысячи штук, свидетельствуют данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE).

В годовом выражении количество буровых увеличилось на 257 единиц, или на 13,4%.

В США, согласно данным компании, показатель вырос на 7 единиц, или на 0,7% в месячном выражении, - до 937 штук, в Канаде - на 73 единицы, или на 35,61% - до 278 штук. На Ближнем Востоке общее число буровых установок за месяц поднялось на пять единиц, или на 1,32%, до 383 штук. В Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) показатель вырос также на пять единиц, или на 2,3%, до 222 штук, в Африке - на три единицы, или на 3,9%, до 80 штук.

В Латинской Америке показатель в месячном выражении сократился на четыре единицы, или на 2,05%, до 191 штуки. Количество установок в Европе уменьшилось на три единицы, или на 3,45%, до 84 штук.

Компания Baker Hughes предоставляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде с 1944 года. С 1975 года сервисная компания каждый пятый рабочий день месяца публикует количество буровых установок по всему миру. В начале июля 2017 года Baker Hughes и GE Oil & Gas (нефтегазовое подразделение американского концерна General Electric) завершили сделку по слиянию. Объединенная компания носит название Baker Hughes, a GE Company (BHGE).