Украина реконструирует станцию "Бар", которая принимает участие в транзите газа в Европу

КИЕВ, 7 фев - ПРАЙМ. Минэнерго Украины инициирует реконструкцию узловой газокомпрессорной станции "Бар", которая принимает участие в транзите природного газа для европейских стран, сообщает пресс-служба министерства энергетики и угольной промышленности в среду на своей странице в Facebook FB.

"Министерство энергетики и угольной промышленности Украины инициирует безотлагательное начало реконструкции узловой газокомпрессорной станции "Бар", которая принимает участие в транзите природного газа для европейских стран по магистральным трубопроводам "Союз", "Прогресс" и "Уренгой - Помары - Ужгород", - говорится в сообщении.

"С целью ускорения работ по реконструкции узловой компрессорной станции минэнергоугля Украины был разработан проект распоряжения кабинета министров Украины "Об утверждении проекта "Реконструкция компрессорной станции "Бар" газопровода "Союз" Барский район Винницкой области", который будет рассмотрен в четверг 8 февраля 2018 года на правительственном комитете", - также говорится в сообщении Минэнерго.

"Целью принятия распоряжения является создание условий для осуществления реконструкции компрессорной станции "Бар" газопровода "Союз" Барского района Винницкой области, что обеспечит бесперебойный транзит природного газа конечным потребителям в Центральной и Западной Европе", - добавило министерство.

По данным ведомства, общая сметная стоимость реконструкции станции составляет 2,3 миллиарда гривен (83 миллиона долларов). Финансирования проекта реконструкции предполагается осуществить за счет кредитных средств Deutsche Bank на основании заключенного кредитного договора.

По проекту реконструкции предусмотрена замена двух устаревших газоперекачивающих агрегатов на современные с высокими технико-экономическими, экологическими и эксплуатационными показателями и другого более современного оборудования. В прошлом году компания "Укртрансгаз" заявила, что Siemens отказалась от поставок турбин для реконструкции станции, причем еще в 2013 году, и с тех пор сотрудничество Киева с корпорацией не ведется.