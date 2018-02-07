"Русгидро" снизило финансовый долг на 26 млрд руб

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. "Русгидро" снизило финансовый долг на 26 миллиардов рублей за счет исключения из долговой нагрузки обязательств по поручительству ВЭБу по кредиту Богучанской ГЭС, сообщает компания в среду.

"Финансовый долг группы "Русгидро" уменьшился на 26 миллиардов рублей за счет исключения из долговой нагрузки обязательств по поручительству ПАО "Русгидро" перед Внешэкономбанком по кредиту ПАО "Богучанская ГЭС", выданного банком в 2011 году. Таким образом, текущий уровень долговой нагрузки существенно снижен", — говорится в сообщении.

Соглашение о расторжении договора поручительства между "Русгидро" и ВЭБом подписано 7 февраля. Прекращение поручительства "Русгидро" было поддержано банком-кредитором в связи с завершением строительства и выводом на проектную мощность ГЭС.

По мнению сторон, на это повлиял и устойчивый положительный результат финансово-хозяйственной деятельности ГЭС, демонстрирующей способность самостоятельно обеспечить обслуживание и возврат кредита. "Богучанская ГЭС" с 2011 года в полном объеме и своевременно производит обслуживание кредита.

"Для "Русгидро" снятие поручительства — это не только существенное снижение долговой нагрузки группы "Русгидро", но и проявление высокого уровня доверия Внешэкономбанка, с участием которого мы реализуем наши крупные инвестиционные проекты", — отметил гендиректор компании Николай Шульгинов.

"Русгидро" — одна из крупнейших российских электрогенерирующих компаний. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "Русгидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 39 ГВт.