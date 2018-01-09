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"Газпром" в 2017 г превысил план по добыче газа на Бованенково, добыв 82,8 млрд кубов


Газ / Компании

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP в 2017 году превысил план по добыче газа на Бованенковском месторождении на Ямале, добыв 82,8 миллиарда кубометров, сообщил член правления "Газпрома" Всеволод Черепанов.

Он напомнил, что плановый уровень по добыче газа на Бованенково был 76,7 миллиарда кубометров. В 2016 году добыча на месторождении составила 67,4 миллиарда кубометров. Таким образом, добыча выросла почти на 23%.

"Фактическая добыча газа на Бованенковском (месторождении - ред.) в 2017 году составила 82,8 миллиарда кубических метров при плане 76,7 (миллиарда кубометров - ред.). Максимальная проектная производительность месторождения составит 115 миллиардов кубометров", - сказал Черепанов в ходе выступления на Дне инвестора.

Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение является крупнейшим на полуострове Ямал. Разведанные и предварительно оцененные запасы газа здесь составляют 4,9 триллиона кубометров. В настоящее время "Газпром" в рамках разработки Бованенковского месторождения ведет работу на сеноман-аптских залежах, планируя достичь проектного уровня добычи в 115 миллиардов кубометров газа в год. При этом в перспективе этот показатель должен увеличиться до 140 миллиардов кубометров за счет подключения неоком-юрских залежей.

В ноябре 2017 года в проспекте к выпуску еврооблигаций "Газпрома" сообщалось, что компания ожидает достижения на Бованенковском месторождении проектного уровня добычи в 115 миллиардов кубометров газа в год в 2020-2023 годах.

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