"Русснефть" в 2017 году прирастила запасы 12,3 млн тонн

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Прирост запасов "Русснефти" по итогам 2017 года составил 12,3 миллиона тонн углеводородов, уровень восполнения - 176%, сообщает компания.

"Основной прирост запасов "Русснефти" пришелся на Шапшинскую группу месторождений. В 2017 году компания реализовала программу переиспытания старого разведочного фонда. В результате были получены фонтанирующие притоки нефти, достигающие 70-100 тонн в сутки", - говорится в сообщении.

Компания отмечает, что в процессе проведенного международного аудита добыча за 2017 год была полностью компенсирована приростом запасов, что позволило сохранить запасы на уровне предшествующего года.

"Освоение трудноизвлекаемых и нетрадиционных запасов станет перспективным направлением для "Русснефти" на среднесрочную перспективу. Проведенный анализ и обобщение результатов геологоразведочных работ, а также результатов эксплуатационного бурения позволили провести ранжирование проектов, выделив наиболее перспективные: Верхне-Шапшинское, Тагринское, Западно-Варьеганское месторождения", - добавили в "Русснефти".

"Русснефть" входит в топ-6 крупнейших нефтяных компаний по объемам добычи нефти в России. Компания обладает сбалансированным портфелем активов в России в ключевых нефтегазоносных регионах (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане. Объем категории доказанных и вероятных запасов (2P) компании превышает 200 миллионов тонн. Численность персонала "Русснефти" составляет около 10 тысяч человек.