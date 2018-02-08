Дюков: Цены на нефть выше $60 могут привести к перегреву рынка и их снижению

СОЧИ, 8 фев - ПРАЙМ. При стоимости нефти выше 60 долларов за баррель возникает ситуация, которая может привести к перегреву мирового рынка и дальнейшему снижению цены, считает глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Вполне возможно, что такая цена (от 60 долларов за баррель - ред.) может привести в ближайшее время к перегреву рынка и снижению цены, но время покажет", - заявил Дюков журналистам.

"Мы рассматриваем разные ценовые сценарии, базовым сценарием является сценарий, при котором цена 50 долларов за баррель. Исходя из такой же цены на нефть мы принимаем долгосрочные ценовые решения на данный момент", - добавил он.

Сейчас апрельские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent находятся в районе 65 долларов за баррель, а цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI - 61,5 доллара за баррель.

В конце января глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин говорил, что судя по форвардным контрактам сам рынок ожидает цен на нефть в среднесрочной перспективе не выше 60 долларов за баррель. По его словам, текущее увеличение цен на нефть ведет к росту инвестиций и добычи в США и некоторых странах Латинской Америки.