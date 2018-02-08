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Ирак подписал контракт на строительство НПЗ в Киркуке - министерство нефти


Компании

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Иракское министерство нефти подписало контракт о строительстве нового нефтеперерабатывающего завода мощностью 70 тысяч баррелей в сутки в северной провинции Киркук, сообщило министерство на своем сайте.

"Министерство нефти в присутствии министра Джаббара аль-Лаиби подписало инвестиционный контракт с компаний Ranya International о строительстве НПЗ в Киркуке мощностью 70 тысяч баррелей в сутки", - сказано в сообщении.

Компания является местной и базируется в Иракском Курдистане. Как заявил аль-Лаиби, создание такого НПЗ позволит удовлетворить в нефтепродуктах потребности провинции Киркук и ряда соседних.

Власти Ирака ранее заявляли о планах восстановить и развить нефтяную отрасль Киркука, контроль над которой Багдад забрал у автономного Иракского Курдистана после проведенного им в одностороннем порядке референдума о независимости в сентябре прошлого года.

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