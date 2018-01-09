FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

Итальянская Eni и французская Total открыли газовое месторождение на шельфе Кипра


Газ / Компании

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Итальянская нефтегазовая компания Eni вместе с французской Total обнаружили газовое месторождение в исключительной экономической зоне Кипра, сообщает Eni в своем релизе.

Скважина пробурена на глубине 2074 метров, общая конечная глубина составляет 3827 метров. Компании проведут дополнительные исследования для оценки запасов газа. Eni является оператором блока 6, где было сделано открытие, и владеет им вместе с Total в равных долях.

"Calypso 1 - перспективное газовое месторождение, подтверждающее расширение нефтегазоносного комплекса, подобного Zohr, в исключительной экономической зоне Кипра", - отмечается в релизе.

Одно из крупнейших на Ближнем Востоке газовых месторождений Zohr на шельфе Египта было открыто Eni в 2015 году. Площадь месторождения составляет 231 квадратный километр, а его геологические запасы оцениваются в более чем 850 миллиардов кубометров.

Итальянская Eni была образована в 1953 году, работает в 73 странах. Штат составляет примерно 33 тысячи человек. Штаб-квартира компании располагается в Риме.

Total - третий по величине нефтедобытчик в Европе. Является акционером российского независимого производителя газа "Новатэк" NVTK с долей 18,9%, а также владеет 20-процентной долей в проекте "Ямал СПГ", где основным акционером является "Новатэк".

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ