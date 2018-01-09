Итальянская Eni и французская Total открыли газовое месторождение на шельфе Кипра

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Итальянская нефтегазовая компания Eni вместе с французской Total обнаружили газовое месторождение в исключительной экономической зоне Кипра, сообщает Eni в своем релизе.

Скважина пробурена на глубине 2074 метров, общая конечная глубина составляет 3827 метров. Компании проведут дополнительные исследования для оценки запасов газа. Eni является оператором блока 6, где было сделано открытие, и владеет им вместе с Total в равных долях.

"Calypso 1 - перспективное газовое месторождение, подтверждающее расширение нефтегазоносного комплекса, подобного Zohr, в исключительной экономической зоне Кипра", - отмечается в релизе.

Одно из крупнейших на Ближнем Востоке газовых месторождений Zohr на шельфе Египта было открыто Eni в 2015 году. Площадь месторождения составляет 231 квадратный километр, а его геологические запасы оцениваются в более чем 850 миллиардов кубометров.

Итальянская Eni была образована в 1953 году, работает в 73 странах. Штат составляет примерно 33 тысячи человек. Штаб-квартира компании располагается в Риме.

Total - третий по величине нефтедобытчик в Европе. Является акционером российского независимого производителя газа "Новатэк" NVTK с долей 18,9%, а также владеет 20-процентной долей в проекте "Ямал СПГ", где основным акционером является "Новатэк".