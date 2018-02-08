Переработка нефти на белорусских НПЗ в 2017 г превысила 18 млн тонн

МИНСК, 8 фев - ПРАЙМ. Объем переработки нефти на белорусских НПЗ в 2017 году превысил 18 миллионов тонн, сообщила в четверг пресс-служба концерна "Белнефтехим".

"Первичная переработка нефти за 2017 год составила 18,126 миллиона тонн", - говорится в сообщении.

В 2016 году НПЗ Белоруссии снизили объем переработки нефти на 19% - до 18,6 миллиона тонн, сообщал концерн. Таким образом, в 2017 году объем переработки нефти снизился на 2,5% по сравнению с 2016 годом.

Согласно данным "Белнефтехима", в прошлом году промышленное производство предприятий концерна в сопоставимых ценах выросло на 1% к уровню 2016 года.

По информации концерна, в прошлом году в Белоруссии добыто 1,65 миллиона тонн нефти, или на 0,3% больше уровня 2016 года.

Экспорт товаров в 2017 году вырос на 27,5% к уровню 2016 года. При этом экспорт нефтепродуктов вырос на 32,1%, химической и нефтехимической продукции – на 15,4%. "Экспорт товаров концерна в денежном выражении составил около 7,7 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.

Прирост экспорта услуг ожидается на уровне 16,5% к 2016 году.

По данным концерна, за 2017 год организациями концерна использовано более 1,44 миллиарда белорусских рублей (около 0,72 миллиарда долларов) инвестиций в основной капитал, или на 2,9% больше уровня 2016 года.

В 2018 году в соответствии с бизнес-планами развития организаций концерна планируется использование инвестиций в основной капитал в объеме 1,937 миллиарда белорусских рублей (около 0,97 миллиарда долларов), или на 23,4% больше уровня 2017 года.