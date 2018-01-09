"Газпром" в I полугодии ожидает разрешений 4 стран на строительство "Северного потока-2"

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP ожидает получения всех необходимых разрешений на строительство "Северного потока-2" от Финляндии, Швеции, России и Дании в течение первого полугодия, сообщил зампред правления российского газового холдинга Александр Медведев.

"Проект идет точно в графике, без каких-либо отклонений... Сейчас важный очень этап, что вслед за разрешением, полученным в Германии на строительство газопровода в ее территориальных водах, мы в течение первого полугодия должны получить разрешения, соответственно, от Финляндии, Швеции, России и Дании", - сказал Медведев на Дне инвестора "Газпрома".

"Мы исходим из того, что эти разрешения будут получены в срок. Рассуждать о каких-то сценариях, когда это не произойдет, - плохая привычка", - добавил он.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".