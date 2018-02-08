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ФАС получила от Schlumberger новое ходатайство по EDC


Компании

СОЧИ, 8 фев - ПРАЙМ. Американская Schlumberger подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России новое ходатайство по российской нефтесервисной компании Eurasia Drilling Company (EDC ), сообщил глава ведомства Игорь Артемьев.

"Они подали ходатайство новое, оно пришло два дня назад. Коллеги мои смотрят сейчас", - сказал Артемьев журналистам, не уточнив суть этого ходатайства.

EDC в июле 2017 года объявила, что ее акционеры согласились продать корпорации Schlumberger 51% компании. Глава ФАС в середине августа заявлял, что видит в рассматриваемой сделке "большие проблемы" при нынешней политической ситуации, в частности из-за санкций. Замглавы ведомства Андрей Цыганов в декабре сообщал, что Schlumberger принципиально согласилась на условие ФАС передать управление и контрольный пакет EDC российской стороне в случае новых санкций, детали механизма обсуждаются.

Артемьев в середине января отмечал, что ФАС уже готова начать рассмотрение данной сделки на правительственной комиссии по иностранным инвестициям, однако, скорее всего, для утверждения сделки понадобится несколько ее заседаний. В частности, на тот момент, по словам главы ФАС, еще не было окончательно согласовано условие быстрой передачи российскому менеджменту доли в EDC в случае санкций.

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