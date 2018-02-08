Nostrum Oil & Gas разместит 7-летние евробонды объемом $400 млн под 7,125%

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Nostrum Oil & Gas разместит семилетние еврооблигации объемом 400 миллионов долларов с доходностью в размере 7,125%, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, итоговый спрос инвесторов на бумаги превысил 1 миллиард долларов. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на доходность 7-7,5%, но в ходе сбора заявок сузил ориентир до 7,125-7,375%.

Компания провела 2-7 февраля встречи с инвесторами в Европе и США, посвященные возможному размещению евробондов.

Организаторами выступают Banca IMI, Citi, Deutsche Bank и "ВТБ Капитал".

Вырученные средства эмитент намерен использовать на выкуп еврооблигаций с погашением в 2019 году, выпущенных дочерней компанией ТОО "Жаикмунай" (Zhaikmunai LLP), а также на общие корпоративные цели.

Nostrum Oil & Gas является независимым нефтегазовым предприятием, которое в настоящее время занимается добычей, разработкой и разведкой нефтегазовых месторождений в Прикаспийском бассейне. Основным активом является Чинаревское месторождение. Кроме того, Nostrum владеет и разрабатывает Ростошинское, Дарьинское и Южно-Гремячинское нефтегазовые месторождения. Компания допущена к торгам на Лондонской фондовой бирже, с операционной деятельностью в Казахстане, а также с офисами в Амстердаме, Лондоне, Брюсселе и Санкт-Петербурге.