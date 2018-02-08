Exxon в 2017 г увеличила доказанные запасы углеводородов на 2,7 млрд баррелей н.э.

МЕХИКО, 8 фев — РИА новости. Американская ExxonMobil по итогам 2017 года увеличила доказанные запасы углеводородов на 2,7 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента - до 21,2 миллиарда баррелей, сообщила компания.

По итогам года коэффициент замещения запасов компании составил 183%.

Более 800 миллионов баррелей роста запасов обеспечил проект Upper Zakum в Абу-Даби, столько же – сланцевые проекты США, преимущественно в бассейне Permian. Ожидается, что эти месторождения в США обеспечат компании рост добычи более чем до 600 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день к 2025 году. Также значительный прирост запасов был сделан в Гайане и Мозамбике.

В результате роста цен на нефть в 2017 году ExxonMobil также удалось вернуть в категорию доказанных по стандартам SEC около 900 миллионов баррелей нефтяного эквивалента в Северной Америке.

Благодаря новым открытиям и приобретениям компания нарастила 9,8 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента в прошлом году - максимум за последние 10 лет.

Общая ресурсная база компании на конец 2017 года составила 97 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента.