FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

Exxon в 2017 г увеличила доказанные запасы углеводородов на 2,7 млрд баррелей н.э.


Компании / Нефть
  • *Нефтедобывающая платформа в Мексиканском заливе. Архивное фото
    © AFP, Omar Torrez

МЕХИКО, 8 фев — РИА новости. Американская ExxonMobil по итогам 2017 года увеличила доказанные запасы углеводородов на 2,7 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента - до 21,2 миллиарда баррелей, сообщила компания.

По итогам года коэффициент замещения запасов компании составил 183%.

Более 800 миллионов баррелей роста запасов обеспечил проект Upper Zakum в Абу-Даби, столько же – сланцевые проекты США, преимущественно в бассейне Permian. Ожидается, что эти месторождения в США обеспечат компании рост добычи более чем до 600 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день к 2025 году. Также значительный прирост запасов был сделан в Гайане и Мозамбике.

В результате роста цен на нефть в 2017 году ExxonMobil также удалось вернуть в категорию доказанных по стандартам SEC около 900 миллионов баррелей нефтяного эквивалента в Северной Америке.

Благодаря новым открытиям и приобретениям компания нарастила 9,8 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента в прошлом году - максимум за последние 10 лет.

Общая ресурсная база компании на конец 2017 года составила 97 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ