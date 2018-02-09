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НПЗ Белоруссии в январе получили убыток из-за модернизации и низких цен на бензин в стране


Компании

МИНСК, 9 фев - ПРАЙМ. Белорусские ОАО "Нафтан" и Мозырский НПЗ в январе сработали с убытком из-за реализации крупных инвестпроектов по модернизации и низких цен на топливо внутри страны, заявил вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко.

Как сообщается на сайте правительства Белоруссии, Семашко накануне принял участие в заседании совета концерна "Белнефтехим".

"Заместитель премьер-министра обратил внимание, что в январе оба НПЗ, которые реализуют масштабные инвестпроекты, сработали с убытком: ОАО "Нафтан" - 25 миллионов долларов, Мозырский НПЗ - 12-13 миллионов долларов", - говорится в сообщении.

Там подчеркивается, что даже принятое решение о повышение с 8 февраля цен на автомобильное топливо в Белоруссии на 2 белорусские копейки кардинально ситуацию для предприятий не меняет. "Мы не имеем собственной нефти в таких объемах, но у нас цена на топливо существенно ниже, чем в России", - отметил вице-премьер.

В целом в сообщении подчеркивается, что модернизация белорусских НПЗ идет по графику. Вице-премьер подчеркнул, что без модернизации невозможно говорить о конкурентоспособности нефтеперерабатывающих производств. "Нужно непрерывно этим заниматься, тогда будет результат. Несмотря на все сложности и кризисы, надо вести модернизацию и создавать новые производства", - сказал Семашко.

В текущем году продолжится реализация крупных проектов по строительству комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков на Мозырском НПЗ (завершение строительно-монтажных работ запланировано в 2019 году), строительству комплекса замедленного коксования в ОАО "Нафтан". В 2018 году на "Нафтане" планируется завершить строительство установок гидроочистки и производства водорода. Окончание строительно-монтажных работ по комплексу замедленного коксования запланировано в 2019 году.

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