"Газпром нефть" не исключает увеличения квот на добычу нефти стран ОПЕК+ на II полугодие

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. "Газпром нефть" не исключает увеличения квот на добычу нефти стран ОПЕК+ на второе полугодие текущего года, заявил глава компании Александр Дюков.

"Насколько я знаю, страны ОПЕК договорились о том, что во втором квартале вполне возможно, что будет уточнение этого соглашения, в котором могут быть коррективы, которые приведут к увеличению квот для стран-участников", - сказал Дюков в кулуарах Недели российского бизнеса РСПП.

"Первое полугодие мы работаем в сокращенном режиме (добычи нефти - ред.), но с учетом того, что ситуация может измениться во втором полугодии. Мы к этому готовы", - добавил он. На вопрос планирует ли компания увеличить добычу нефти в текущем году, Дюков ответил: "Вырастет". Однако он не уточнил, сколько составит добыча.

"Газпром нефть", по предварительной оценке, нарастила добычу углеводородов по итогам 2017 года на 4,1%, до 89,8 миллиона тонн нефтяного эквивалента, говорилось в презентации компании, представленной на дне инвестора "Газпрома".