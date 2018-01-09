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СМИ: Главный исполнительный директор Gazprom Marketing and Trading ушел в отставку


Газ / Компании

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Главный исполнительный директор Gazprom Marketing and Trading (GM&T) Виталий Васильев в пятницу принял решение уйти в отставку, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Виталий Васильев, генеральный директор торговой компании "Газпрома" GAZP в Лондоне, покинул должность в рамках процесса реструктуризации компании", - сказал источник агентству. Кроме того, отмечается, что Васильев покинул пост одного из управляющих директоров торговой компании "Газпрома" в Германии.

Васильев возглавил Gazprom Marketing & Trading Ltd. в 2004 году. С того времени компания стала крупным игроком на сырьевом и валютном рынках, со штатом более 900 человек и офисами по всему миру, пишет агентство.

Как отмечает Блумберг, в 2016 году стало известно, что "Газпром" принял решение сократить штат сотрудников из-за падения доходов от СПГ. Планировалось сократить число рабочих мест 20-25%, в основном за счет сотрудников лондонского офиса.

Gazprom Marketing and Trading - компания группы "Газпром", предлагающая услуги маркетинга, трейдинга и поставок газа и электроэнергии, а также СПГ и нефтепродуктов. Работает в Европе, Азии, Северной и Южной Америке.

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