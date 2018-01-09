"Нафтогаз" заявил, что после решения суда сможет закупать газ из РФ на $20-50 дешевле

КИЕВ, 9 фев - ПРАЙМ. Благодаря решению Стокгольмского арбитража цена российского газа для Украины снизится от 20 до 50 долларов за тысячу кубометров, заявил главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в эфире украинского телеканала ICTV.

Стокгольмский арбитраж в декабре вынес вердикт по спору "Газпрома" GAZP и "Нафтогаза" в отношении контракта на поставку российского газа на Украину. Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 миллиарда долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть 4 миллиардов кубометров. Закупать газ в этих объемах Киев обязан начиная с 2018 года.

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"Стокгольмский трибунал четко определил новую формулу цены. Она имеет автоматическую привязку к ценам на конкретном, определенном трибуналом хабе в Германии и будет пересматриваться каждый квартал... Цена по измененному контракту будет существенно ниже цены по старой формуле. Сейчас разница составляет около 20 долларов. Однако эта сумма будет колебаться в зависимости от сезона. К примеру, во втором квартале разница будет достигать 50 долларов. Потому что в теплое время года рыночные цены на газ падают. Ранее формула была привязана к нефтепродуктам и не отображала рыночные тенденции в Европе", — сказал Витренко, слова которого приводит сайт телеканала.

По его словам, сейчас стоимость российского газа с учетом решения арбитража, на 20-30 долларов ниже стоимости "голубого топлива", закупаемого на рынке Германии, за счет исключения транспортной составляющей. Вместе с тем представитель "Нафтогаза" отмечает, что решение арбитража обязывает "Нафтогаз" закупить по принципу "бери или плати" у "Газпрома" в 2018 году 4 миллиарда кубов газа, и эти поставки могут начаться с марта.

"Решение Стокгольмского арбитража базируется на принципе, что мы должны покупать у русских половину своих годовых потребностей в импорте", - добавил Витренко.

Он напомнил, что Киев и Москва уже провели два раунда переговоров за пределами Украины относительно имплементации решения Стокгольмского арбитража. "Это технические и процедурные моменты. В решении арбитража четко определены как объемы, так и формула цены, все необходимые параметры. Сейчас необходимо внести все эти новые параметры в наш контракт, подписав так называемое дополнительное соглашение. И вот сейчас как раз продолжаются переговоры по этим техническим моментам", - рассказал Витренко.

Также, по его словам, по решению суда "Нафтогаз" имеет право на реэкспорт российского газа.

Витренко также подтвердил, что "Нафтогаз" рассчитывает с марта возобновить закупку газа у "Газпрома". "Мы ожидаем, что в ближайшее время эти технические консультации будут закончены и поставки газа от "Газпрома" начнутся примерно с марта. Но точно об этом можно будет сказать только после окончательных согласований всех технических моментов", - сказал он.