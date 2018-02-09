"Газпром нефть" против увязки поддержки НПЗ с обнулением пошлин на экспорт

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. "Газпром нефть" против увязки государственного стимулирования модернизации НПЗ с обнулением экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты, заявил журналистам глава компании Александр Дюков.

"Мы поддерживаем стимулирование модернизации. Минфин пытается увязать эти вопросы с вопросами обновления экспортной пошлины. Соответственно, вопрос стимулирования. И вот здесь опасения, как обычно, закончить договоренности в пользу Минфина. В результате отрасль гораздо больше потеряет, чем приобретет. Поэтому, может быть, имеет смысл пока ничего не делать и оставить все как есть", - сказал Дюков в кулуарах Недели российского бизнеса РСПП.

"Те предложения, которые есть - они в принципе рабочие - это, соответственно, предоставление дополнительных стимулов или это отрицательные акцизы", - ответил он на вопрос о том, какие меры по поддержке НПЗ "Газпром нефть" считает оптимальными.

"Что касается критериев, определения размера платежей, выплат, которые будут получать компании, или снижения налоговой нагрузки - это все нужно обсуждать. Но в принципе логично, что если компании инвестируют деньги в модернизацию переработки и увеличивают объемы выпуска высокотехнологичных светлых нефтепродуктов, и продукты поставляются на российский рынок, то в принципе какой-то возврат в этом случае компании должны будут получить", - добавил он.

В ноябре 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минэнерго до 15 января представить в правительство предложения по стимулированию дальнейшей модернизации НПЗ. Замминистра энергетики РФ Кирилл Молодцов в январе сообщил, что Минэнерго предложило проработать четыре направления в рамках поддержки нефтепереработки: нефтехимия, модернизация НПЗ, проекты на Дальнем Востоке и взаимодействие в ЕАЭС. Предложения были направлены в Минфин в конце минувшего года.

Замглавы Минфина Илья Трунин 30 января сообщил, что обсуждение поддержки НПЗ идет в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли. Он направлен на оптимизацию налогообложения в этом секторе с отменой экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поскольку их существование дает неправильные стимулы развитию нефтепереработки. Однако Трунин не отрицал, что их отмена поставит ряд заводов на грань рентабельности, в связи с чем необходимы будут меры поддержки нефтепереработки. Однако Минфин не готов поддержать субсидирование отрасли из государственного бюджета.