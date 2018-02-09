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Семь европейских компаний заинтересованы участвовать в консорциуме по ГТС Украины


Газ / Компании

КИЕВ, 9 фев - ПРАЙМ. Семь европейских компаний заинтересованы участвовать в консорциуме по управлению украинской ГТС, сообщил вице-премьер Украины Владимир Кистион в Facebook в пятницу.

По его словам, состоялось первое заседание рабочей группы, которую правительство Украины уполномочило провести предварительные консультации с международными операторами магистральных газовых систем, которые заинтересованы стать партнерами Киева в управлении газотранспортной системой Украины.

"И уже 21-22 февраля проводим первые интервью с теми компаниями, которые прислали свои предложения Украине. Имеем семь заинтересованных партнеров, двое из которых представляют известные в Европе газовые консорциумы. Свой интерес войти в совместное управление национальной ГТС выразили Бельгия, Франция, Голландия, Польша, Словакия, Испания, Италия, Румыния, Греция и Германия", - сообщил Кистион.

По его данным, параллельно до 1 марта министерство энергетики и угольной промышленности Украины ожидает предложения от других компаний, которые по тем или иным причинам не успели подать свои предложения до 1 февраля.

"После переговоров рабочая группа сформирует предложения к условиям конкурса и предложит их на рассмотрение правительства и Верховной рады для проведения прозрачного поиска надежного международного партнера", - написал Кистион.

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